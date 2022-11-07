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    Düzce'de bir kişi, kestiği ağacın altında kaldı

    Düzce'de evinin bahçesinde ağaç dallarını kesen Halit Ö., ağaçtan düşerek hayatını kaybetti.
    • 07.11.2022 - 17:43
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 17:58
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    Düzce'de bir kişi, kestiği ağacın altında kaldı

    Düzce’nin Arapçiftliği Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 72 yaşındaki Halit Ö., evinin bahçesindeki ağaca merdiven dayayarak dalları kesmeye başladı.

    Öğle saatlerinde başladığı kesim esnasında dengesini kaybeden Halit Ö., yere sırtüstü düştü.

    Hayatını kaybetti

    Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgede yaptıkları çalışmalar esnasında şahsın yerde hareketsiz yattığını görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Düzce de bir kişi, kestiği ağacın altında kaldı #1


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