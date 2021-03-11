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    Düzce'de çakala çarpan araç takla attı

    Seyir halinde ilerlediği sırada bir anda önüne çıkan çakala çarpan sürücü, taklalar atarak durdu. Sürücünün şoka girdiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • DHA
    • 11.03.2021 - 16:45
    • Güncelleme : 11.03.2021 - 16:52
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    Düzce'de çakala çarpan araç takla attı

    Saat 14.30 sıralarında Düzce'deki Kuyumcuhacı Ali Mahallesi 3920 Sokak'ta Neris Taymaz yönetimindeki 81 ABP 310 plakalı otomobil, ormanlık alandan bir anda yola çıkan çakala çarptı.

    Çakal telef olurken, otomobil ise takla attı.

    ÇEVREDEKİLER YARDIM ETTİ

    Şoka giren sürücü, çevredekiler tarafından otomobilden çıkarıldı. İhbarla gelen sağlık ekibi, Neris Taymaz’ı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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