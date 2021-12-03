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    Düzce'de cam kapı hastanelik etti

    Kartvizit bastırmak için matbaaya girmek isteyen Yusuf Koç (40), kapalı olan cam kapıya çarptı. Kırılan cam nedeniyle yüzünden yaralanan Yusuf Koç, tedaviye alındı.
    • DHA
    • 03.12.2021 - 10:01
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    Düzce'de cam kapı hastanelik etti

    Düzce Atatürk Bulvarı’nda ikamet eden Yusuf Koç, kartvizit bastırmak için girmek istediği matbaanın cam kapısını fark etmedi.

    Koç, açık olduğunu zannettiği kapıya çarptı.

    YÜZÜ YARALANDI

    Cam kırılırken, Yusuf Koç yaralandı. İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yüzünde kesikler oluşan Yusuf Koç, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


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