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- Düzce’de cam silerken ikinci kattan düşüp öldü
Düzce’de cam silerken ikinci kattan düşüp öldü
İkinci kattaki evinin penceresinin camlarını silerken bastığı mermerin kırılması sonucu düşen 70 yaşındaki kadın, yaşamını yitirdi.
- 21.04.2022 - 16:51
- Güncelleme : 21.04.2022 - 17:14
Düzce’nin Beyciler Mahallesi 1610. Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın ikinci katında oturan Fitnat Aktaş (70), öğleden sonra evinin camlarını silmek istedi.
Cama çıkan kadın, bastığı mermerin kırılması sonucu beton zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
Otopsi yapılacak
Hayatını kaybettiği belirlenen Fitnat Aktaş’ın cenazesi, polisin incelemesinin ardından otopsi için Düzce Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
DHA'nın haberine göre olayla ilgili soruşturma başlatıldı.