Düzce'de çatıda çıplak güneşlenirken polis ekipleri geldi
DHA

Yaz ayları etkisini mevsim normalleri üzerinde hissetiriyor.

Vatandaşlar yaz tatiliyle birlikte havaları değerlendirmeye çalışıyor.

Bu kapsamda vatandaş farklı noktalarda tatil arayışına devam ediyor.

Öte yandan sıcaklarla birlikte farklı manzaralarda yaşanmaya başlandı.

Düzce'de güneşlenmek isteyen bir vatandaş komşularını şoke etti.

Çıplak halde güneşlendi

Cedidiye Mahallesi’nde öğle saatlerinde 3 katlı bir apartmanın çatısında çıplak halde yatıp, güneşlenen erkeği görenler durumu polise haber verdi.

Sireni duyunca kaçtı

Olay yerine gelen polis ekibinin sireni duyan kişi, çatıdan apartmana inip, giyindikten sonra kaçtı.

Polis, bu kişinin yakalanması için çalışma başlattı.