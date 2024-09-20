Düzce'de çerez dükkanında uyuşturucu satan işletmeci tutuklandı Çerez satışı yapan iş yerine düzenlenen operasyonda, ürünlerin arasına gizlenmiş halde uyuşturucu maddeler ele geçirilirken iş yeri sahibi Tarık Y. tutuklandı.

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DHA

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bir süredir teknik ve fiziki takibe alınan Tarık Y.’ye ait çerez satış dükkanında uyuşturucu madde ticareti yapıldığını ortaya çıkardı.

SAKLANMIŞ UYUŞTURUCULAR BULUNDU, DÜKKAN SAHİBİ TUTUKLANDI

Ekipler, dükkana düzenledikleri operasyonla 4 parça halinde 800 gram metamfetamin, 2 bin 628 adet ecstasy hap, 2 parça halinde 3 gram bonzai ve bir adet hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan dükkan sahibi Tarık Y., ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)