Düzce'de cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
AA

Düzce'nin Çilimli ilçesinde Serdar Topçu idaresindeki otomobil, Çilimli- bağlantı yolunun Topçular mevkiinde karşı yönden gelen CHP'li Akçakoca Belediyesi Meclis Üyesi Özgür Seçkin yönetimindeki cip ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan iki kişi yaralandı.

İhbar üzerine mahalline sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

Seçkin'in durumu ağır

Yaralılardan Seçkin'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.