Düzce'de cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı Düzce'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılardan CHP'li Akçakoca Belediyesi Meclis Üyesi Özgür Seçkin'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

AA Düzce'nin Çilimli ilçesinde Serdar Topçu idaresindeki otomobil, Çilimli-Düzce bağlantı yolunun Topçular mevkiinde karşı yönden gelen CHP'li Akçakoca Belediyesi Meclis Üyesi Özgür Seçkin yönetimindeki cip ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Seçkin'in durumu ağır Yaralılardan Seçkin'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.