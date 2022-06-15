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    Düzce'de çöken yola beton mikseri devrildi

    Beton mikseri yolun çökmesi sonucu devrildi. Mikserin şoförü Seyfullah Terzi yaralandı.
    • 15.06.2022 - 16:26
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 16:53
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    Düzce'de çöken yola beton mikseri devrildi

    Saat 13.30 sıralarında Düzce'deki Aziziye Mahallesi Eski İstanbul Caddesi’nde, yeni açılan ve henüz asfaltlanmayan yolda trafik akmaya başladı.

    O esnada caddeye çıkmaya çalışan Seyfullah Terzi idaresindeki 34 EJL 019 plakalı beton mikseri, yolun çökmesi sonucu devrildi.

    Hastaneye kaldırıldı

    Seyfullah Terzi araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekibi, Terzi’yi araçtan çıkardı. Bacağı kırılan Seyfullah Terzi, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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