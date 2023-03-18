Düzce'de çukura dalan otomobil kontrolden çıkarak tırın altına girdi Dinlenme tesisi girişindeki su birikintisine daldıktan sonra kontrolden çıkarak tırın altına uçan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

TEM otoyolunun Düzce bölgesinde bulunan dinlenme tesisi girişinde kaza meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Metin B. idaresindeki 67 ABP 681 plakalı otomobil tesis girişinde yağmur nedeniyle biriken suya dalarak kontrolden çıktı.

Tırın altına girdi

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halinde duran tırın altına girdi.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye ambulans ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

3 kişi yaralandı

Kazada otomobil sürücüsü Metin B.(52) ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Esma B.(47) ve Seda B. (19) yaralandılar.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce’deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.