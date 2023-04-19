Düzce'de denetim yapılan otobüse giren köpek seferleri aksattı Polisin bilgilendirme yaptığı yolcu otobüsüne giren köpek, yolcu koltuğuna geçmesiyle ekipler köpeği indirmek için yaklaşık yarım saat uğraştı.

DHA

Ramazan Bayramına sayılı günler kaldı...

Ekipler yollarda oluşabilecek kazalara karşılık denetimleri sıklaştırdı.

Bu kapsamda Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı tatili öncesinde denetimlerini artırdı.

Kemer uyarısı yapıldı

Ekipler, Düzce Şehirler arası Otobüs Terminali’nde tatil için yola çıkacak olan yolculara emniyet kemerlerini takmaları için bilgilendirme yaptı.

Köpek otobüs koltuğuna oturdu

Bu sırada otogar civarında esnafın beslediği bir sokak köpeği, açık olan kapıdan otobüse gripi yolcu koltuğuna geçti.

Sefer yarım saat gecikti

Otobüstekiler köpeği indirmek için yaklaşık yarım saat uğraştı.

Düzce-İstanbul seferini yapan otobüs, köpeğin indirilmesinin ardından, yarım saatlik rötarla yoluna devam etti.