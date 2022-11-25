Düzce'de depremin izleri siliniyor

Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin şiddetiyle ürünleri zarar gören esnaf, dükkanlarında temizlik ve düzenleme çalışmalarına başladı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından hayat normale dönmeye başladı.

İlgili kurumlar tarafından görevlendirilen ekiplerin hasar tespit çalışmaları tüm hızıyla sürerken, esnaf ise dükkanlarında temizlik ve düzenleme çalışmalarına başladı.

"Çok şükür canımıza bir şey olmadı"

İHA'nın aktardığına göre dükkanında yapı malzemeleri satan esnaf Güven Sofuoğlu, "Depremi ağır atlattık, maddi hasarımız çok. Çok şükür bizim canımıza bir şey olmadı. Depreme evde yakalandım. Çocuklar ve eşim ile birlikte beşinci kattaydık, bekledik ve yavaş bir şekilde aşağıya indik. Deprem sabahı her şey çok karışıktı, yavaş yavaş toplamaya çalışıyoruz." dedi.