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    Düzce’de, depremzedeler için çadır kent kuruluyor

    Gece saatlerinde yaşanan 5.9’luk depremde evleri hasar gören vatandaşlar için çadır kentlerin kurulumuna başlandı.
    • 23.11.2022 - 16:02
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 16:09
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    Düzce’de, depremzedeler için çadır kent kuruluyor

    Düzce’nin Gölyaka ilçesinde yaşanan 5.9 büyüklüğündeki deprem, endişeye neden oldu.

    Birçok vatandaş, gece saat 04.08’de yaşanan depremin ardından kendilerini sokağa atarak beklemeye başladı.

    Bazı vatandaşların evlerinde hasar meydana geldi.

    Çadır kent kurulumu başladı

    DHA’nın haberine göre; yaşadıkları korku nedeniyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyenler için çadır kentlerin kurulumuna başlandı.

    Gölyaka’da, belediyeye ait Kapalı Pazaryeri ve Kültür Park isimli alanlara depremzedelere ev sahipliği yapmak üzere çadırların kurulumuna başlandı.

    Düzce’de, depremzedeler için çadır kent kuruluyor ViDEO

    Her biri 16 metrekareden 120 çadır kurulacak

    AFAD personeli tarafından iki ayrı alana kurulan her biri 16 metrekarelik 120 adet çadır, çekirdek bir ailenin rahatlıkla sığabileceği şekilde tasarlanacak.

    Çadırlar içerisinde depremzedeler için battaniyeler de bulunacak.

    Düzce’de, depremzedeler için çadır kent kuruluyor #1

    Düzce’de, depremzedeler için çadır kent kuruluyor #2

    Düzce’de, depremzedeler için çadır kent kuruluyor #3


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