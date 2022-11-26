Düzce’de depremzedeler için kurulan çadırkentte yangın paniği yaşanırken, tüpte çıkan yangın, sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Millet Bahçesi içerisinde bulunan çadırkentte, depremzedeler için kurulan çadırların birinde tüpten yangın çıktı.

Durumu fark eden sağlık ve polis ekipleri hemen alevlere battaniye ve yangın tüpleri ile müdahalede bulundu.

Çadıra sıçrayan alevler 2 kişiyi yaraladı

İHA'nın aktardığına göre; alevler yükselmeye devam edip çadıra sıçradı. Ekipler, diğer çadırlara alevlerin ulaşmaması için, yanan çadırı yerinden sökerek yangını kontrol altına aldı. Olayda iki kişi, çeşitli yerlerinden yanarak, yaralandı.

Depremzedelerin büyük panik yaşadığı yangında ekiplerin zamanında müdahalesi faciayı önledi.