Düzce'de dini nikahlı eşini bıçakladı Düzce'de dini nikahlı eşini bıçakladıktan sonra kendini ihbar eden Fatma K. gözaltına alınırken, ağır yaralanan Ahmet D. hastaneye kaldırıldı.

DHA

Düzce'nin merkez Nusrettin Mahallesi Barbaros Sokak'ta meydana gelen olayda, 71 yaşındaki Ahmet D. ile dini nikahla birlikte yaşadığı Fatma K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile Ahmet D., Fatma K.'ye vurmaya başladı.

Bıçakla yaraladı

Bu sırada Fatma K., mutfaktan aldığı bıçak ile Ahmet D.'yi sırtından ve kolundan yaraladı.

Kendini ihbar etti

Evden çıkan Fatma K., polise kendisini ihbar edip, sağlık ekiplerine de haber verdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet D.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Fatma K. de polis ekiplerince gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.