Düzce'de dini nikahlı eşini bıçakladı

DHA
Düzce'nin merkez Nusrettin Mahallesi Barbaros Sokak'ta meydana gelen olayda, 71 yaşındaki Ahmet D. ile dini nikahla birlikte yaşadığı Fatma K. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi ile Ahmet D., Fatma K.'ye vurmaya başladı.
Bıçakla yaraladı
Bu sırada Fatma K., mutfaktan aldığı bıçak ile Ahmet D.'yi sırtından ve kolundan yaraladı.
Kendini ihbar etti
Evden çıkan Fatma K., polise kendisini ihbar edip, sağlık ekiplerine de haber verdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet D.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Fatma K. de polis ekiplerince gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.