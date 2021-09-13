Düzce'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı: 4 yaralı

İki otomobilin çarpışması sonucu 1’i çocuk 4 kişi yaralandı. Kazada yaralanan anne, sedye ile ambulansa alındığı esnada ‘Oğlum nerede’ diyerek kriz geçirdi.

Düzce geçişinde, Bolu’dan Sakarya istikametine seyir halinde olan Necmettin A. idaresindeki 34 BL 2266 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Hüseyin U. yönetimindeki 34 UZN 19 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmanın şiddeti ile kontrolü kaybeden Necmettin A. yönetimindeki otomobil, bariyerlere çarparak durdu.

Kazayı gören vatandaşlar, olayı hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI VATANDAŞLAR SIKIŞTIKLARI YERDEN ÇIKARILDI

Ekiplerin otomobilde sıkışarak yaralı vatandaşları kurtarma çalışmaları sonucunda yaralı vatandaşlar sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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'OĞLUM NEREDE' DİYEREK FERYAT ETTİ

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Arife A., ambulansa alındığı esnada oğlunu aramaya başladı. Feryat ederek oğlunun nerede olduğunu soran yaralı anneyi ekipler, 'Oğlunun durumu iyi. Şimdi gelecek buraya sen sakin ol’ diyerek teskin etmeye çalıştı.





HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

Kazada yaralanan Arife A.'nın çocuğu Y.A. da annesi ile aynı ambulansa alınırken, sürücü Necmettin A. ile annesi Şükriye A. bölgeye sevk edilen başka bir ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





TRAFİK AKIŞI TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

Kaza sebebiyle TEM otoyolu İstanbul istikametinde trafik akışı uzun süre tek şeritten sağlandı. Kaza yapan araçların çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal kontrollü olarak normale döndürüldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



