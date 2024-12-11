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Düzce'de doğal gaz sızıntısı endişe yarattı

Düzce'de doğal gaz sızıntısı endişe yarattı Düzce'de inşaat çalışmaları sırasında patlayan ve sızıntıya neden olan doğal gaz borusu paniğe sebebiyet verdi.