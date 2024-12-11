Düzce'de doğal gaz sızıntısı endişe yarattı

DHA
Düzce merkez Kuyumcuhacıali Mahallesi'nde devam eden inşaat çalışmaları sırasında sokaktan geçen doğal gaz borusu patladı.
Yoğun koku ve borudan çıkan sesten endişelenen vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
SIZINTI ENGELLENDİ
Olay yerine giden itfaiye, doğal gaz ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemlerini alırken doğal gaz ekipleri ana vanayı kapatarak sızıntıyı engelledi.
Bölgede endişe yaratan borunun tamir edilmesi ile ekipler normale döndü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış