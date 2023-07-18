Düzce'de dur ihtarına uymayan şahıs 1'i polis 2 kişiyi yaraladı Düzce'de şüpheli bir aracın kovalanması esnasında kaçan sürücü 2'si polis arabası olmak üzere 5 araca ve 1 elektrikli bisiklete çarptı. Şüpheli aracını olay yerinde bırakıp kayıplara karıştı.

İHA Düzce'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibe aldığı şüpheli şahıs takip edildiğini anlayınca aracıyla ara sokaklara girip kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre boyunca kaçan şahıs, İstanbul Caddesi'nde önce park halindeki 3 araca ve seyir halinde olan 1 elektrikli bisiklete daha sonra da kendisini durdurmaya çalışan 2 polis aracı ve polis memuru Murat Çakır'a çarptı. Şüpheli, önü sivil polislerce kesilince aracı bırakıp yeşil alana girerek gözlerden kayboldu. 1'i polis 2 kişi yaralandı Şüpheli şahsın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Bölgeye çağırılan sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansta yaptıkları kalp masajı ile hayata döndürdü. 'Dur' ihtarı yapan polis memuru Murat Çakır, bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken kaçan şahıs bölgede didik didik aranıyor.