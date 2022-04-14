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    Düzce'de ekiplerce durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

    Doğanlı bölgesindeki kontrol noktasında şüphe üzerine aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada fazla sayıda uyuşturucu ele geçirdi.
    • 14.04.2022 - 14:56
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 15:45
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    Düzce'de ekiplerce durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

    Düzce'de  İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 karayolu Doğanlı mevkiinde yol kontrol uygulaması yaptı.

    Uygulama sırasında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Ekipler araç içinde ve araçta bulunan 3 şüphelinin üzerinde arama yaptı.

    Uyuşturucu ve gereçleri bulundu

    Yapılan aramalarda fişek halinde 1 gram metamfetamin, 2 fişek halinde 6 gram bonzai, hassas terazi, uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

    Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 26 gram bonzai ve 1 gram esrar maddesi ele geçirildi.

    Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı

    Gözaltına alınan şüpheliler hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.


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