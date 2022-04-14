- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Düzce'de ekiplerce durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı
Düzce'de ekiplerce durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı
Doğanlı bölgesindeki kontrol noktasında şüphe üzerine aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada fazla sayıda uyuşturucu ele geçirdi.
- 14.04.2022 - 14:56
- Güncelleme : 14.04.2022 - 15:45
Düzce'de İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 karayolu Doğanlı mevkiinde yol kontrol uygulaması yaptı.
Uygulama sırasında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Ekipler araç içinde ve araçta bulunan 3 şüphelinin üzerinde arama yaptı.
Uyuşturucu ve gereçleri bulundu
Yapılan aramalarda fişek halinde 1 gram metamfetamin, 2 fişek halinde 6 gram bonzai, hassas terazi, uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 26 gram bonzai ve 1 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.