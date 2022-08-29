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- Düzce'de 'Erkek arkadaşım eve kilitledi' ihbarında bulunan kadın, balkondan alındı
Düzce'de 'Erkek arkadaşım eve kilitledi' ihbarında bulunan kadın, balkondan alındı
112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak erkek arkadaşının kendisini eve kilitlediği söyleyen Çise C., merdivenli itfaiye aracıyla balkondan alındı. Kadın, hastaneye götürüldü.
- 29.08.2022 - 11:51
- Güncelleme : 29.08.2022 - 12:01
Düzce'de Aydınpınar Caddesi’ndeki apartmanın 5’inci katında oturduğu dairede kilitli olan Çise C., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, erkek arkadaşının kendisini eve kilitlediği ihbarında bulundu.
Olay yerine gelen itfaiye ekibi, Çise C.’yi merdivenli araçla balkondan alarak çıkardı.
Çise C., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Erkek arkadaş aranıyor
DHA'nın haberine göre; polis, Çise C.’nin iddiası üzerine erkek arkadaşını bulmak için çalışma başlattı.