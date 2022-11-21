Düzce'de ev hayali kurarken dolandırıldılar

Çelik konstrüksiyon firmasının mağdur ettiği vatandaşlar soluğu adliyede aldı. Yıllarca biriktirdikleri paralarla yaptırmak istedikleri evleri teslim alamayan vatandaşlar, suç duyurusunda bulundu.

Düzce'de faaliyet gösteren çelik konstrüksiyon firmasının mağdur ettiği ileri sürülen vatandaşlar, adliye önünde bir araya geldi.

Vatandaşlar, firma sahibi Nizam D. hakkında suç duyurusunda bulundu.

“Paralarımızı kaptırdık”

Ev sahibi olma hayaliyle mağdur edildiğini söyleyen Nizam D., “Sapanca'da çelik ev yaptırmak için Nizam D. isminde bir şahısla anlaşmamız vardı. Anlaşmamız, sözleşmemiz olduğu halde 2 senedir peşindeyim. Parasını ödememize rağmen hiçbir şekilde muhatap olmuyor. İşimizi bitirmiyor. Biraz araştırma yapıp, kendisine ulaştığımızda da bizi tehdit ediyor, hakaretler ediyor. Davacıyız, şikayetçi olacağız. Bizim emekliliğimizde başımızı sokacağımız bir yerimiz olsun istedik. Dişimizden, tırnağımızdan, çoluğumuzun çocuğumuzun rızkından artırdığımız paraları, çelik konstrüksiyon ev yapması için Nizam D. isimli şahsa kaptırdık. Ödemelerimizi bankalar üzerinden yaptık.” dedi.

“Emekli oldum, biraz köy hayatı yaşamak istedim”

Emekli olduktan sonra köyüne yerleşmek ve emekliliğini köyünde geçirmek istediği için ev yaptırmaya karar verdiğini söyleyen Emriye Atabek ise hayallerinin yıkıldığını ifade etti.

İHA’ya konuşan Emriye Atabek, “Artvin Şavşat'ta köydeydim, bir ev yaptırmak istiyordum. Artık emekli oldum, biraz köy hayatı yaşamak istedim. İnternette dolaşırken Nizam D. diye birisi ile karşılaştım. Telefonla konuştuğumda kendisinin de Artvinli olduğunu, evimi yapacağını ve Mustafa K.’den de paramı alacağını söyledi.

“Köye örnek bir ev yapacağını söyledi”

Geldi, yerimi gördü, görüştük. Bana örnek bir ev yapacağını, bir süre geçtikten sonra yanına İstanbul’dan bir ortak aldığını, oraya para göndermemi, daha önce mağduriyet yaşadığımı söylediğimde ise öyle bir şey yapmayacağını ve köye örnek bir ev yapacağını söyledi. Ben de evin başlaması için 50 bin TL para gönderdim. Çelik ev geldi, 3 usta geldi. Kaba inşaatını yaptılar. Kar yağdığı için döndüklerini, bahara yapacaklarını söylediler. Büyük mağduriyet yaşadım.” diye konuştu.

“Hayatım boyunca yaptığım yatırımları oraya döktüm”

Zor süreçlerden geçtiğini belirten Atabek, “Kendisine ulaştığımda yalvardım. Beni tehdit etti. İnternette şikayet yazdığım için başka birisi evini yaptırmaktan vazgeçmiş, ondan sonra beni arayarak cinsiyetçi küfürler etti. Sosyal medyada mağdurların oluşturduğu bir sayfa var. Orada çok fazla insan var bu şekilde. Sadece Nizam Bey'de değil bu dolandırıcılığı yapan. Türkiye'de birçok kişi bunu yapıyor. Bu konuya yetkililerin el atması gerekiyor. 3 kuruş emekli maaşımla ben köyüme ev yaptırma çalıştım. Hayatım boyunca yaptığım yatırımları oraya döktüm. Ev yaptırmak istediğime pişman oldum.” şeklinde konuştu.

“Köyde evimizi yapacağımız yeri bile hazırlamıştık”

Cemal Yıldırım ise Nizam D.'nin firmasını internetten bulduğunu ifade ederek, “Mart ayının başında anlaştık, sözleşmemizi yaptık. Paranın yarısını verdik. Beşinci ayda ise gelip evimizi yapacaktı. Köyümüze ev yapalım rahat edelim dedik ama olmadı. Köyde evimizin yapılacağı yeri hazırlamıştık. Fakat gelen giden olmadı. Ondan sonra telefonları kapadı. Çok mağdur olduk. Evimizi ucuz da yaptırmadık. O günkü ev fiyatından anlaşmıştık. Yarısını vermiştik. Yarısını da anahtar teslimde yapacaktı.” ifadelerini kullandı.

“Islak imzalı sözleşmeler mevcut”

Nizam D.'nin Türkiye genelinde birçok kişiyi dolandırdığını öne süren avukat Rümeysa Er, “Mağdurlarla şahıs arasında resmi bir şirket adı altında ıslak imzalı sözleşmeler mevcut. Ancak ortada ne bir şirket ne de şahsın kendisi bulunmakta. Şahıs hiçbir şekilde telefonlara cevap vermemekte, evlerini veya paralarını talep eden insanlara tehdit ve hakaretler savurmaya devam etmektedir. Şahsa ulaşmaya çalışıyoruz ancak hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Şahıs biz ulaşamamamıza rağmen sosyal medya hesaplarından inşaat faaliyetlerini devam ediyormuşçasına başka sayfalardan alıntıladığı fotoğrafları paylaşarak, suç teşkil eden eylemlerine devam etmektedir.

“Üst hadden cezalandırılmasını talep ettik”

Gönderilerine yorum yapıp haklarını talep eden mağdurlara ise küfürler, hakaretler, tehditler savurmakta gerekirse de arayıp gözdağı vermektedir. Şahsın bu eylemleri Türk Ceza Kanunu'nun 157. ve 158. maddeleri gereğince ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçunu oluşturmaktadır. İstanbul Anadolu Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk ve üst hadden cezalandırılmasını talep ettik.” dedi.