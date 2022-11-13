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    Düzce'de ev sahibi tarafından kapıya konan eşyalarını yaktı

    Kiracı Ramazan B., tartıştığı ev sahibi tarafından kapıya konan eşyalarını ateşe verdi. O anlar ise kameraya yansıdı.
    • 13.11.2022 - 15:05
    • Güncelleme : 13.11.2022 - 15:53
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    Düzce'de ev sahibi tarafından kapıya konan eşyalarını yaktı

    Türkiye'deki kira artışı sonrasında, ev sahipleri ve kiracılar arasında yaşanan tartışmalar her geçen başka bir boyuta taşınıyor.

    Son olarak yaşanan kirası-ev sahibi olayının adresi ise Düzce.

    Sancaklar Mahallesi'nde gece saatlerinde kiracı Ramazan B., oturduğu evin sahibi M.Y. ile tartıştı.

    Ev sahibi eşyaları kapının önüne koydu

    Tartışmadan sonra dışarı çıkan Ramazan B., geri döndüğünde kapıda eşyalarını gördü.

    Kiracı eşyaları yaktı

    Ev sahibine sinirlenen Ramazan B., eşyaları yakıp ateşe verirken, o anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

    Güçlükle ayakta duran Ramazan B.'yi arkadaşları bölgeden uzaklaştırdı.

    İtfaiye ekipleri alevleri söndürülürken, Ramazan B. ile yanındaki 2 arkadaşı polis ekiplerince yakalandı.

    DHA'nın haberine göre; Ramazan B.’nin ifadesi alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Düzce'de ev sahibi tarafından kapıya konan eşyalarını yaktı VİDEO

    Düzce de ev sahibi tarafından kapıya konan eşyalarını yaktı #1

    Düzce de ev sahibi tarafından kapıya konan eşyalarını yaktı #2

    Düzce de ev sahibi tarafından kapıya konan eşyalarını yaktı #3

    Düzce de ev sahibi tarafından kapıya konan eşyalarını yaktı #4


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