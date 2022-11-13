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- Düzce'de ev sahibi tarafından kapıya konan eşyalarını yaktı
Düzce'de ev sahibi tarafından kapıya konan eşyalarını yaktı
- 13.11.2022 - 15:05
- Güncelleme : 13.11.2022 - 15:53
Türkiye'deki kira artışı sonrasında, ev sahipleri ve kiracılar arasında yaşanan tartışmalar her geçen başka bir boyuta taşınıyor.
Son olarak yaşanan kirası-ev sahibi olayının adresi ise Düzce.
Sancaklar Mahallesi'nde gece saatlerinde kiracı Ramazan B., oturduğu evin sahibi M.Y. ile tartıştı.
Ev sahibi eşyaları kapının önüne koydu
Tartışmadan sonra dışarı çıkan Ramazan B., geri döndüğünde kapıda eşyalarını gördü.
Kiracı eşyaları yaktı
Ev sahibine sinirlenen Ramazan B., eşyaları yakıp ateşe verirken, o anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Güçlükle ayakta duran Ramazan B.'yi arkadaşları bölgeden uzaklaştırdı.
İtfaiye ekipleri alevleri söndürülürken, Ramazan B. ile yanındaki 2 arkadaşı polis ekiplerince yakalandı.
DHA'nın haberine göre; Ramazan B.’nin ifadesi alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Düzce'de ev sahibi tarafından kapıya konan eşyalarını yaktı VİDEO