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Düzce'de ev sahibi tarafından kapıya konan eşyalarını yaktı

Düzce'de ev sahibi tarafından kapıya konan eşyalarını yaktı

Kiracı Ramazan B., tartıştığı ev sahibi tarafından kapıya konan eşyalarını ateşe verdi. O anlar ise kameraya yansıdı.