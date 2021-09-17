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    Düzce'de evinin yandığını söyleyerek dilenirken yakalandı

    Düzce’de zabıta, evinin yandığını belirterek dilenen kişiyi yakalarken, birkaç saat içerisinde topladığı tahmin edilen 860 TL’ye el koydu.
    • DHA
    • 17.09.2021 - 13:10
    • Güncelleme : 17.09.2021 - 13:20
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    Düzce'de evinin yandığını söyleyerek dilenirken yakalandı

    Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri, evinin yandığını ve bir işte çalışamadığını iddia eden kişinin duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para istediği ihbarı üzerine harekete geçti.

    Ekipler, devlet hastanesinin çevresinde, elinde evinin yandığını ve kardeşlerine bakmak zorunda olduğunu gösteren bir kağıt parçası dağıtan kişiyi zabıta karakoluna götürdü.

    ÜZERİNDE 860 TL ÇIKTI

    Bartın’dan Düzce’ye geldiği anlaşılan kişinin, sabah saatlerinden 11.00’e kadar topladığı 860 TL kayda alındı.

    Zabıta ekipleri, dilenen kişiyi bir daha dilenmemesi konusunda uyarıp, Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uyguladı.

    Düzce de evinin yandığını söyleyerek dilenirken yakalandı #1

    Düzce de evinin yandığını söyleyerek dilenirken yakalandı #2

    Düzce de evinin yandığını söyleyerek dilenirken yakalandı #3

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