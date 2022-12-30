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- Düzce'de FETÖ’den aranıyordu dolapta yakalandı
Düzce'de FETÖ’den aranıyordu dolapta yakalandı
Düzce’de FETÖ terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 14 ay kesinleşmiş cezası bulunan bir kişi, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri tarafından elbise dolabında saklanırken yakalandı.
- 30.12.2022 - 16:10
- Güncelleme : 30.12.2022 - 17:20
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekipleri, FETÖ’den 6 yıl 14 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T. Y.’nin evinde saklandığını tespit etti.
Dolabın içinden FETÖ'cü çıktı
Ekiplerin, söz konusu adreste yaptıkları aramada T.Y.’yi elbise dolabının içinde saklanırken yakaladı.
Cezaevine gönderildi
İHA'nın aktardığına göre Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şahıs, yapılan işlemlerinin ardından Çilimli T Tipi Cezaevine gönderildi.
Düzce'de FETÖ’den aranıyordu dolapta yakalandı VİDEO