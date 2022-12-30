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    Düzce'de FETÖ’den aranıyordu dolapta yakalandı

    Düzce’de FETÖ terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 14 ay kesinleşmiş cezası bulunan bir kişi, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri tarafından elbise dolabında saklanırken yakalandı.
    • 30.12.2022 - 16:10
    • Güncelleme : 30.12.2022 - 17:20
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    Düzce'de FETÖ’den aranıyordu dolapta yakalandı

    Düzce İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekipleri, FETÖ’den 6 yıl 14 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T. Y.’nin evinde saklandığını tespit etti.

    Dolabın içinden FETÖ'cü çıktı

    Ekiplerin, söz konusu adreste yaptıkları aramada T.Y.’yi elbise dolabının içinde saklanırken yakaladı.

    Cezaevine gönderildi

    İHA'nın aktardığına göre Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şahıs, yapılan işlemlerinin ardından Çilimli T Tipi Cezaevine gönderildi.

    Düzce'de FETÖ’den aranıyordu dolapta yakalandı VİDEO

    Düzce de FETÖ’den aranıyordu dolapta yakalandı #1

    Düzce de FETÖ’den aranıyordu dolapta yakalandı #2


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