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    Düzce'de fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi, işçileri yola saçıldı

    Düzce’nin Gölyaka ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.
    • 16.08.2022 - 19:39
    • Güncelleme : 16.08.2022 - 20:32
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    Düzce'de fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi, işçileri yola saçıldı

    Düzce’nin Gölyaka ilçesi Toptepe mevkiindeki fındık bahçesinden çıkan traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile uçuruma uçtu.

    Traktörün römorkundaki fındık işçileri ise yola saçıldı.

    Ölü ve yaralılar var

    Olay yerinde adeta can pazarı yaşanırken, ölü ve yaralılar olduğu aktarıldı.

    İHA'nın haberine göre polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Düzce'de fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi, işçileri yola saçıldı VİDEO


    Düzce de fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi, işçileri yola saçıldı #1

    Düzce de fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi, işçileri yola saçıldı #2

    Düzce de fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi, işçileri yola saçıldı #3

    Düzce de fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi, işçileri yola saçıldı #4

    Düzce de fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi, işçileri yola saçıldı #5


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