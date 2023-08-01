Düzce'de forklift ile duvar arasına sıkışan işçi öldü

DHA
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Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bulunan bir pres fabrikasında üzücü bir hadise yaşandı.
Fabrika içerisinde forklift ile çalışan F.D., geri manevra yaptığı sırada fabrikadaki işçilerden Taner Efe Tanay'a çarptı.
Duvar ile forklift arasına sıkışan işçi ağır yaralandı.
Ekipler sevk edildi
İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Tanay, yaşamını yitirdi.
Kameralara yansıdı
İşçiye forkliftin çarptığı anlar işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Forklift sürücüsü F.D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Soruşturma başlatıldı
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.