Düzce'de forklift ile duvar arasına sıkışan işçi öldü
DHA

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Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bulunan bir pres fabrikasında üzücü bir hadise yaşandı.

Fabrika içerisinde forklift ile çalışan F.D., geri manevra yaptığı sırada fabrikadaki işçilerden Taner Efe Tanay'a çarptı.

ile forklift arasına sıkışan işçi ağır yaralandı.

Ekipler sevk edildi

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Tanay, yaşamını yitirdi.

Düzce'de forklift ile duvar arasına sıkışan işçi öldü

Kameralara yansıdı

İşçiye forkliftin çarptığı anlar işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Forklift sürücüsü F.D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.