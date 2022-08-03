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    Düzce'de gençlerin tartışması kanlı bitti

    Tartışan gençlerden biri, yanında getirdiği silah ile arkadaşını kafasından vurdu.
    • 03.08.2022 - 05:52
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    Düzce'de gençlerin tartışması kanlı bitti

    Düzce’nin Çay Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 17 yaşındaki T.D. ve 21 yaşındaki Semih Ç., Hale sokak üzerinde tartışmaya başladı.

    Yanındaki silahla kafasından vurdu

    Tartışma kavgaya dönüşünce 17 yaşındaki T.D. yanında getirdiği silah ile Semih Ç.'yi kafasından vurarak olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    Düzce de gençlerin tartışması kanlı bitti #1

    İHA'nın haberine göre; kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler 21 yaşındaki yaralı gence olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

    Düzce de gençlerin tartışması kanlı bitti #2

    Yaralı gencin durumu ağır

    Yaralı gencin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, 17 yaşındaki T.D. polis ekiplerinin çalışması ile kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Düzce de gençlerin tartışması kanlı bitti #3

    Düzce de gençlerin tartışması kanlı bitti #4

    Düzce de gençlerin tartışması kanlı bitti #5

    Düzce de gençlerin tartışması kanlı bitti #6


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