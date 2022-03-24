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    Düzce'de gezdirdiği köpeğine işkence yaptı

    Akçakoca ilçesinde bir kişinin tasma kayışıyla köpeğine şiddet uyguladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
    • İHA
    • 24.03.2022 - 14:24
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 14:50
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    Düzce'de gezdirdiği köpeğine işkence yaptı

    Düzce'nin Akçakoca ilçesi Yalı Mahallesi mevkiinde köpeğini gezintiye çıkartan şahıs, önce tasma kayışıyla köpeği kırbaçladı, sonrasında da tekmeledi.

    O anlar ise bölgede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    "BU KADAR İNSAFSIZLIK OLUR MU"

    Bu anları gören bir kadın köpeğine şiddet uygulayan şahsa, "Köpeğe niye vuruyorsun? Onun canı yok mu? Yemin olsun seni şikayet edeceğim. İnsan ol be. Bu kadar insafsızlık olur mu? Bana vur bana. Nereye git diyorsun sen. Gözümle gördüm ne yaptığını" diyerek tepki gösterdi.

    "KİME ŞİKAYET ETMEK İSTİYORSANN ET"

    Köpek sahibi ise "Köpek benim köpeğim. İstediğimi yaparım sana ne? Kime şikayet etmek istiyorsan et" dedi.

    Öte yandan, İlçe Emniyet Müdürlüğüne ulaşan görüntüler sonrasında olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

    Düzce'de gezdirdiği köpeğine işkence yaptı VİDEO

    Düzce de gezdirdiği köpeğine işkence yaptı #1

    Düzce de gezdirdiği köpeğine işkence yaptı #2

    Düzce de gezdirdiği köpeğine işkence yaptı #3


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