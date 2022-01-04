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- Düzce'de giyim mağazası soyan hırsız, kamera sayesinde yakalandı
Düzce'de giyim mağazası soyan hırsız, kamera sayesinde yakalandı
Girdiği giyim mağazasının kasasından 2 bin 250 lira para çalan hırsız, kameradan tespit edildi. Yakalanan hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- DHA
- 04.01.2022 - 14:57
31 Aralık gecesi Düzce'deki Cumayeri Çevrik Mahallesi'nde Turgut Karlıdağ'a ait giyim mağazasına giren İbrahim A., 15 dakika içinde kasalarda bulunan 2 bin 250 lirayı çaldı.
Sabah iş yerine gelip, hırsızlığı fark eden Karlıdağ, polise haber verdi.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, İbrahim A.'yı tespit etti.
TUTUKLANDI
İbrahim A., adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen İbrahim A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.