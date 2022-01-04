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    Düzce'de giyim mağazası soyan hırsız, kamera sayesinde yakalandı

    Girdiği giyim mağazasının kasasından 2 bin 250 lira para çalan hırsız, kameradan tespit edildi. Yakalanan hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 04.01.2022 - 14:57
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    Düzce'de giyim mağazası soyan hırsız, kamera sayesinde yakalandı

    31 Aralık gecesi Düzce'deki Cumayeri Çevrik Mahallesi'nde Turgut Karlıdağ'a ait giyim mağazasına giren İbrahim A., 15 dakika içinde kasalarda bulunan 2 bin 250 lirayı çaldı.

    Sabah iş yerine gelip, hırsızlığı fark eden Karlıdağ, polise haber verdi.

    Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, İbrahim A.'yı tespit etti.

    TUTUKLANDI

    İbrahim A., adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen İbrahim A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Düzce de giyim mağazası soyan hırsız, kamera sayesinde yakalandı #1

    Düzce de giyim mağazası soyan hırsız, kamera sayesinde yakalandı #2

    Düzce de giyim mağazası soyan hırsız, kamera sayesinde yakalandı #3

    Düzce de giyim mağazası soyan hırsız, kamera sayesinde yakalandı #4


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