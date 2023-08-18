Düzce'de günlük kiralık evlere operasyon! Uyuşturucu ve silahlar yakalandı Kentte polisin üniversite kampüsü yakınlarındaki günlük kiralık evlere yaptığı baskınlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken gözaltına alınan 3'ü kadın, 5 kişi tutuklandı.

DHA

Güvenlik güçleri, önceden fiziki takip sonucu belirlenen ve günübirlik kiralandığı tespit edilen daire çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda yurt genelinde operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Yapılan çalışmaların adresi bu kez de Düzce oldu.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Düzce Üniversitesi kampüsü yakınlarındaki sitedeki 25 günlük kiralık eve, polis ekipleri eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Evlerde uyuşturucu bulundu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda, 390 gram bonzai, 1 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 3 sentetik hap, 1 ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi.

5 kişi tutuklandı

Operasyonda, farklı suçlardan 8 kaydı bulunan Sümeyye Altundal (31), 9 kaydı olan Furkan Karabulut (22), 15 kaydı bulunan Emre Çelebi (34), 5 kaydı olan Mine Nur Parlak (21) ve daha önce suça karışmadığı öğrenilen Sümeyye Küçükköse (24) gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3'ü kadın 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.