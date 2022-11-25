Düzce'de hasar başvuruları 2 bini geçti

Depremzedeler çadırlardaki bekleyişlerine devam ederken AFAD tarafından bölgede kurulan hasar tespit çadırında başvurular alınmaya devam ediyor.

Düzce'de 23 Kasım gecesi 5.9 şiddetinde deprem yaşandı.

Çevre illerden de hissedilen sarsıntı, büyük korkuya neden oldu.

Bölgede ilk andan itibaren vatandaşlar sokakta kurulan çadırlarda beklemeye başladı.

Hasar tespit abaşvuruları alınıyor

Öte yandan devletin tüm imkanları seferber edildi ve hasar tespit çalışmaları hız kazandı.

Bu kapsamda devletin tüm kurumları bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Aynı zamanda AFAD koordinesinde kurulan hasar tespit çadırına gelen vatandaşlar form dolduruyor.

"Ölüm tehlikesi olduğu için binaya girmiyoruz"

Vatandaşların yoğunluk oluşturduğu çadıra gelen Erhan Elkit, depremde evlerinin hasar gördüğünü belirterek, "Depremde 2 kolonumuz koptuğu için başvuru yaptık. Allah devletimizden razı olsun. Depreme uyurken yakalandım. Saat 04.08'de bir anda ne olduğunu anlayamadım. Açıkçası depremi yaşadık ama rüya gibiydi. Allah o anları kimseye yaşatmasın, tekrarı olmasın. Binada 2 aile kalıyordu ama şuanda kimse orada oturamıyor. Ölüm tehlikesi olduğu için binaya girmiyoruz. AFAD inşallah gerekli çalışmaları yapacak." dedi.

İHA'nın aktarımına göre; başvuruların 2 bini geçtiği öğrenildi.