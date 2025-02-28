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İHA

Düzce'de Beyköy beldesinin Çınardüzü mevkiinde toprak kayması sonucu, 5 köy ve birçok yaylaya ulaşım sağlanan grup yolu kapandı.

Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, yolun yaklaşık 100 metrelik kısmını tamamen kapladı.

YOL 1 SAATLİK ÇALIŞMA İLE AÇILDI

Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, Samandere, Derdin, Uğur, Çakırsayfan ve Özyanık köyleri ile Sinekli, Torkul, Odayeri gibi yaylalara ulaşım yolu olan bölgede çalışma başlattı.

1 saatlik çalışmanın ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı ancak ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.