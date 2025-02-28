İHA
Düzce'de Beyköy beldesinin Çınardüzü mevkiinde toprak kayması sonucu, 5 köy ve birçok yaylaya ulaşım sağlanan grup yolu kapandı.
Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, yolun yaklaşık 100 metrelik kısmını tamamen kapladı.
YOL 1 SAATLİK ÇALIŞMA İLE AÇILDI
Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, Samandere, Derdin, Uğur, Çakırsayfan ve Özyanık köyleri ile Sinekli, Torkul, Odayeri gibi yaylalara ulaşım yolu olan bölgede çalışma başlattı.
1 saatlik çalışmanın ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı ancak ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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