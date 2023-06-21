Düzce’de iki aile arasında kavga çıktı: 5 yaralı Düzce’de iki aile arasında yaşanan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

İHA

Düzce'de Nalbantoğlu Mahallesi'nde, iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Taş, sopa ve bıçakla saldırdılar

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada taşlar, sopalar ve bıçaklar havada uçuştu.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

5 yaralı hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı güçlükle yatıştırırken, A.M., U.Y., R.Y., O.B. ve A.B. bıçak, taş ve sopa yaralanması ile hastaneye kaldırıldı.

Kavgaya otomobille gelen şahısların arabası da büyük hasar aldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.