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    Düzce’de iş makinesi operatörü sel sularına kapıldı

    Sel bölgesinde çalışma yapan operatör, iş makinesinin devrilmesiyle sulara kapılıp kayboldu. Operatör için arama çalışması başlatıldı.
    • 28.06.2022 - 10:32
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 11:15
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    Düzce’de iş makinesi operatörü sel sularına kapıldı

    Düzce’de sağanakla birlikte sürüklenen ağaç ve atıklar, Üçköprü Köprüsü'nün ayaklarını tıkayarak, taşkınlara neden oldu.

    İl Özel İdaresi'nin iş makinesi ile gece saatlerinde bölgede çalışma başlatıldı.

    Sele kapıldı, kayboldu

    Çalışmalar sırasında operatör Okan Bayrak'ın kullandığı iş makinesi, devrildi.

    Bayrak, sulara kapılarak gözden kayboldu.

    Tüm ekipler bölgede

    Bayrak'tan haber alınmayan İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, bölgeye gitti.

    Devrilen iş makinesini gören ekipler, durumu AFAD'a bildirdi.

    Düzce’de iş makinesi operatörü sel sularına kapıldı #1

    Arama çalışmaları sürüyor

    DHA’nın haberine göre bölgeye AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.

    Ekipler, Bayrak'ı bulmak için çalışma başlattı.

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