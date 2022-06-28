Düzce’de iş makinesi operatörü sel sularına kapıldı

Sel bölgesinde çalışma yapan operatör, iş makinesinin devrilmesiyle sulara kapılıp kayboldu. Operatör için arama çalışması başlatıldı.

Düzce’de sağanakla birlikte sürüklenen ağaç ve atıklar, Üçköprü Köprüsü'nün ayaklarını tıkayarak, taşkınlara neden oldu.

İl Özel İdaresi'nin iş makinesi ile gece saatlerinde bölgede çalışma başlatıldı.

Sele kapıldı, kayboldu

Çalışmalar sırasında operatör Okan Bayrak'ın kullandığı iş makinesi, devrildi.

Bayrak, sulara kapılarak gözden kayboldu.

Tüm ekipler bölgede

Bayrak'tan haber alınmayan İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, bölgeye gitti.

Devrilen iş makinesini gören ekipler, durumu AFAD'a bildirdi.

Arama çalışmaları sürüyor

DHA’nın haberine göre bölgeye AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Bayrak'ı bulmak için çalışma başlattı.