İşçileri taşıyan servis minibüsüyle boru yüklü tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 11 işçi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Düzce’de, işçileri taşıyan Alkan Aksu idaresindeki minibüs, D-100 kara yolu Ankara yönü Doğanlı mevkisinde bir fabrikadan yola çıkış yapan Ali Fil yönetimindeki boru yüklü tıra çarptı.

Sürücülerin yara almadan atlattığı kazada, minibüsteki 11 işçi yaralandı.

Olay yerine gelen ambulans ve özel araçlara alınan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMADIĞI ÖĞRENİLDİ

Yaralanan 11 işçinin durumunun hafif olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna getirildi.

Düzce’de işçi servisi tırla çarpıştı: 11 yaralı VİDEO

