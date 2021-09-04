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Düzce'de kaçak avcıların kuş sesi cihazı ele geçirildi

Düzce'de kaçak avcıların kuş sesi cihazı ele geçirildi

Doğa alanlarında gece saatlerinde avcılık yapılmaması için ekipler tarafından yapılan kontrollerde kuş sesi çıkarttığı tespit edilen bir cihaza el konuldu.