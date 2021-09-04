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    Düzce'de kaçak avcıların kuş sesi cihazı ele geçirildi

    Doğa alanlarında gece saatlerinde avcılık yapılmaması için ekipler tarafından yapılan kontrollerde kuş sesi çıkarttığı tespit edilen bir cihaza el konuldu.
    • İHA
    • 04.09.2021 - 10:18
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    Düzce'de kaçak avcıların kuş sesi cihazı ele geçirildi

    Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şubesi, gece saatlerinde ormanlık alanlarda avcılık faaliyetlerinin yapılmaması için kontrollerini sürdürüyor.

    Av koruma ve kontrol ekibi son olarak yaptığı kontrollerde doğa içerisinde kuş sesi çıktığını fark etti.

    Yaralı olabileceğini düşünen ekipler sesin geldiği yere gittiklerinde ise şok oldu.

    KAÇAK AVCILARIN CİHAZI ÇIKTI

    Çalılıkların arasına kişi yada kişilerce yerleştirildiği düşünülen ve kuş sesi çıkartan cihaz ekiplerce bulunduğu yerden çıkartıldı.

    Cihaz sökülerek bulunduğu yerden alındı ve cihaza el konuldu.

    Düzce de kaçak avcıların kuş sesi cihazı ele geçirildi #1

    Düzce de kaçak avcıların kuş sesi cihazı ele geçirildi #2

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