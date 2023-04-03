Düzce'de kaçırılan oğlu için kaput üstünde 20 kilometre yol giden anne kamerada Oğlunun eski eşiyle gitmesine izin vermeyen genç kadın, engellemek için aracın kaputuna tutundu. Buna rağmen durmadan yoluna devam eden şahıs, polis ekiplerinin çevirmesine yakalandı. Anne yere düşerek yaralanırken, baba oğluyla kaçtı.

İHA Düzce'de akşam saatlerinde garip bir olay yaşandı. Ayrılan bir çiftin arasında çocuk için anlaşmazlık yaşandı. Eski eşi S.Ş. ile görüşmesinin ardından 14 yaşındaki oğlunu aracına bindiren A.O.Ş., bölgeden uzaklaştı. Bunun üzerine genç kadın engellemek için her yolu denedi. Son olarak aracın kaputuna tutundu. Buna rağmen kararından vazgeçmeyen A.O.Ş. ise eski eşinin kaputuna tutunduğunu gördüğü halde durmadan devam etti. 20 kilometrenin sonunda polis ekipleri aracı durdurdu Ardından durumu fark eden mahalleli de anneye yardım etmek adına aracın peşine düştü. Yolculukta zaman zaman korku dolu anlar da yaşandı. D-100 karayolu üzerinden Anadolu Otoyolu'na çıkan A.O.Ş., Gölyaka gişelerinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Kaput üzerine tutunarak yaklaşık 20 kilometre yol giden S.Ş. ise yere düşerek yaralandı. Peşine düşen komşuya çarpıp oğluyla kaçtı Aracın peşine düşen mahalle sakinlerinden H.Ş. de S.Ş.'yi kurtarmak isterken A.O.Ş.'nin kullandığı aracın çarpması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. A.O.Ş. ise çocuğuyla birlikte olay yerinden kaçarken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.