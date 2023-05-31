Düzce'de kağıt toplayıcısına silahlı saldırı Kağıtları ayrıştırırken bilinmeyen kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan şahıs, bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

DHA

Düzce'deki Küçük Sanayi Sitesi içerisinde korku dolu anlar yaşandı.

Çöplerin depolandığı alanda meydana gelen olayda, 3 tekerlekli elektrikli bisikleti ile kağıt toplayıcılığı yapan Afganistan uyruklu Necibulluah Nazari, kağıtları ayrıştırırken kimliği belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Nazari’yi bacağından tabancayla vuran şüpheli olay yerinden kaçtı.

Tedavi altına alındı

Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Nazari, olay yerine gelen 112 Acil ekibi tarafından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.