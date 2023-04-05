Düzce'de kaputta 40 kilometre giden anne konuştu Boşanması aşamasındaki eşinin yanında kalan ve kendisi ile kardeşlerini görmeye gelen 14 yaşındaki oğlunun otomobille gitmesini engellemek isteyen anne, kaputun üzerine çıktı. Yaklaşık 40 kilometre otomobilin kaputunda seyahat eden anne, polis tarafından kurtarıldı. Yaşadıklarını anlatan kadın, kocasının onu öldürmek istediğini iddia etti.

DHA

14 yaşındaki E.Ş., iddiaya göre birlikte yaşadığı babası A.O.Ş. ile birlikte 1 Nisan'da Düzce'ye geldi.

A.O.Ş., boşanma aşamasındaki eşini görmemek için eve yakın bir mesafe kala otomobili oğlu E.Ş.'ye verdi.

Diğer kardeşleriyle görüşen E.Ş., daha sonra gitmek istediğini söyledi.

40 kilometre kaputta gitti

S.Ş. ise oğlunun otomobille gitmesine izin vermedi ve kaputun üzerine çıktı.

Oğlu gaza basıp, kaputun üzerindeki annesiyle birlikte otomobili hareket ettirdi ve sokağın başında babası A.O.Ş.'yi de araca aldı.

Küçük çocuğun babası yardımıyla kullandığı otomobil, yaklaşık 40 kilometre sonra Sakarya'nın Hendek ilçesinde polis ekipleri tarafından durduruldu.

'Beni öldürmek istiyor'

Otomobilin durmasıyla birlikte S.Ş., araçtan asfalta düştü ve hafif şekilde yaralandı.

Tedavisinin ardından taburcu olan anne, olay anını anlattı.

S.Ş., oğlunun, babası A.O.Ş.'nin yönlendirmesiyle otomobili kullandığını ifade ederek, boşanma aşamasında olduğu kocasının kendisini öldürmek istediğini iddia etti.

"Tek başına geldiğini duyunca ürperdim"

Oğlunun babasıyla birlikte yaşadığı söyleyen S.Ş., şöyle devam etti:

Gece 1,5 ya da 2 sıralarında 'Anne ben geliyorum' dedi. Dışarıdan birisi olsa alınmaz ama oğlum olduğu için kapıyı açmak zorunda kaldım. Geldi, kardeşleri ile görüştü. Oğlum nereden geldin, nereye gidiyorsun diye sordum. 'Ankara’dan geliyorum, şimdi gidiyorum' dedi. Tek başına geldiğini söyledi. Ben tek başına geldiğini duyunca zaten ürperdim. Ehliyeti yok, yaşı küçük. Yolda başına bir iş gelse anne olarak ben ne yapardım?

"Babası 'gaza bas' dedi"

Anne S.Ş., oğlunun otomobile binip ileride bekleyen babasının yanına doğru aracı sürdüğünü ve bu sırada kendisinin de kaputa atladığını belirterek, şöyle konuştu:

Oğluma telefonla talimat verdi. İlerlemeye çalıştı ve ben önünde durunca gitmek istemedi. Geri gitti, çıkamayınca babası ‘gaza bas’ dedi ve ben kaputun üzerine çıkmışım. Nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Bir 30-40 metre gidip, babasını aldı. Ben 40-45 dakika gezdim. Gaz pedalına basan sanırım babasıydı. Oğlum babasına 'dur' diye yalvardı. Sağa, sola manevra yaptı. Babasının elinde silah vardı ve silah gösterdi diye düşünüyorum. Bir yerde 150-200 kilometre hıza ulaştı. Bir ara ayağım lastiğe değdi. Sürekli savrula, savrula gittim. Ben çocuklarım için ayakta kalmaya çalışıyordum.

"Ben Süpermen annenizim"

Olayın ardından eve geldiğinde küçük yaştaki diğer 2 çocuğuna “Ben eve geldim ve ben Süpermen annenizim. İyiyim" dediğini anlatan S.Ş., "Tek korkum, oğlum onun elinde.” dedi.

Öte yandan, gözaltına alınan A.O.Ş. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"Bize saldırırlar diye düşündük"

A.O.Ş., boşanma aşamasındaki eşi S.Ş.'nin ısrarla kaputtan inmediğini ve olaya müdahale etmeye çalışan mahallelinin kendilerine saldırmasından korktukları için yola devam ettiklerini ileri sürerek, şunları söyledi: