Düzce'de kar yağışına dayanamayan ağaç, aracın üzerine devrildi

Düzce’de etkili olan kar yağışı sebebi ile Akçakoca’da kar yağışına dayanamayan ağaç otomobilin üzerine devrildi.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde gerçekleşen olayda, etkili olan yoğun kar yağışı sebebi ile çam ağacı bir anda devrildi.

Otomobilin üzerine devrilen çam ağacını gören vatandaşlar kendi imkanları ile ağacı bulunduğu yerden kaldıramayınca durumu Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

AĞACIN DALLARI KESİLEREK ARAÇ KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler otomobilin üzerine devrilen çam ağacının dallarını keserek otomobili bulunduğu yerden kurtardı. Devrilen ağaç daha sonra ekipler ile kesim motorları ile kesilerek tamamen yerinden kaldırıldı.















