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    Düzce'de karantinada olması gerekirken dışarıda yakalandı

    Polis ekiplerinin denetimi sırasında, sürücünün koronavirüs tedavisi gördüğü belirlendi.
    • DHA
    • 15.04.2021 - 12:41
    • Güncelleme : 15.04.2021 - 13:08
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    Düzce'de karantinada olması gerekirken dışarıda yakalandı

    Düzce'de, koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan yeni tedbirler kapsamında denetimler sıklaştırıldı.

    Polis ekipleri, Öztürkler Kavşağı'nda denetim yaptı. 81 EE 347 plakalı otomobilin, uygulama noktasına yaklaşırken yavaşladığı fark edildi.

    KARANTİNADA OLMASI GEREKİYORDU

    Durumdan şüphelenen polis, otomobili durdurdu.

    Sürücü Olcay Karataş'ın yapılan sorgulamasında, aile bireyleriyle birlikte kendisinin de koronavirüs tedavisi gördüğü ve karantinada olması gerektiği tespit edildi.

    Düzce'de karantinada olması gerekirken dışarıda yakalandı VİDEO

    Düzce de karantinada olması gerekirken dışarıda yakalandı #1

    AMBULANSA BİNDİRİLDİ

    Sürücü, otomobilden indirilmeden önce sağlık ekiplerine haber verildi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karataş'ı ambulansa bindirerek Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü.

    Karataş'a karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.

    Düzce de karantinada olması gerekirken dışarıda yakalandı #2

    Düzce de karantinada olması gerekirken dışarıda yakalandı #3

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