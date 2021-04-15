Polis ekiplerinin denetimi sırasında, sürücünün koronavirüs tedavisi gördüğü belirlendi.

Düzce'de, koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan yeni tedbirler kapsamında denetimler sıklaştırıldı.

Polis ekipleri, Öztürkler Kavşağı'nda denetim yaptı. 81 EE 347 plakalı otomobilin, uygulama noktasına yaklaşırken yavaşladığı fark edildi.

KARANTİNADA OLMASI GEREKİYORDU

Durumdan şüphelenen polis, otomobili durdurdu.

Sürücü Olcay Karataş'ın yapılan sorgulamasında, aile bireyleriyle birlikte kendisinin de koronavirüs tedavisi gördüğü ve karantinada olması gerektiği tespit edildi.

Düzce'de karantinada olması gerekirken dışarıda yakalandı VİDEO

AMBULANSA BİNDİRİLDİ

Sürücü, otomobilden indirilmeden önce sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karataş'ı ambulansa bindirerek Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Karataş'a karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.