Düzce'de kavga: Bir genç, 12 yerinden bıçaklandı

DHA
İki grup, gece saatlerinde Düzce sokaklarını karıştı.
Kültür Mahallesi Namık Kemal Sokak üzerinde karşı karşıya gelen taraflar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
12 yerinden bıçaklandı
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 30 yaşındaki Ömer Faruk K., kimliği belirsiz kişi tarafından 12 yerinden bıçakla yaralandı.
Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis, kaçanları arıyor
Ömer Faruk K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.