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Düzce’de kavgada başından vurulan 18 yaşındaki genç öldü

Düzce’de kavgada başından vurulan 18 yaşındaki genç öldü

Futbol maçı sonrası tartışıp kavga ettiği aynı takımın taraftarı olan kardeşler tarafından tabancayla başından vurulan 18 yaşındaki genç, yaşamını yitirdi.