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- Düzce’de kavgada başından vurulan 18 yaşındaki genç öldü
Düzce’de kavgada başından vurulan 18 yaşındaki genç öldü
- 12.12.2022 - 13:02
- Güncelleme : 12.12.2022 - 13:10
Düzcespor’un Amedspor’u sahasında ağırladığı karşılaşmanın ardından ev sahibi takımın taraftarı olan iki grup tartıştı.
Tartışma sonrası taraflardan Canpolat Ak (18) ile Ali A. (25) ve Yekta A. (28) kardeşler, Çay Mahallesi Rıhtım Caddesi’nde tekrar karşılaştı.
18 yaşındaki genç öldü
Taraflar arasında önce tartışma, sonra kavga çıktı.
Kavgada Ali ve Yekta A. kardeşlerden birinin tabancayla açtığı ateşte Canpolat Ak, başından vuruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Canpolat Ak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Kardeşler kaldıkları evde yakalandı
Olayın ardından kaçan Ali ve Yekta A. kardeşler, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmayla gece saatlerinde şehir merkezinde kaldıkları evde yakalandı.
DHA’nın haberine göre polis kimin ateş ettiğini belirlenmeye çalışılırken, başlatılan soruşturmayı da sürdürüyor.