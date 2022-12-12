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    Düzce’de kavgada başından vurulan 18 yaşındaki genç öldü

    Futbol maçı sonrası tartışıp kavga ettiği aynı takımın taraftarı olan kardeşler tarafından tabancayla başından vurulan 18 yaşındaki genç, yaşamını yitirdi.
    • 12.12.2022 - 13:02
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 13:10
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    Düzce’de kavgada başından vurulan 18 yaşındaki genç öldü

    Düzcespor’un Amedspor’u sahasında ağırladığı karşılaşmanın ardından ev sahibi takımın taraftarı olan iki grup tartıştı.

    Tartışma sonrası taraflardan Canpolat Ak (18) ile Ali A. (25) ve Yekta A. (28) kardeşler, Çay Mahallesi Rıhtım Caddesi’nde tekrar karşılaştı.

    18 yaşındaki genç öldü

    Taraflar arasında önce tartışma, sonra kavga çıktı.

    Kavgada Ali ve Yekta A. kardeşlerden birinin tabancayla açtığı ateşte Canpolat Ak, başından vuruldu.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Canpolat Ak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    Düzce’de kavgada başından vurulan 18 yaşındaki genç öldü #1

    Kardeşler kaldıkları evde yakalandı

    Olayın ardından kaçan Ali ve Yekta A. kardeşler, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmayla gece saatlerinde şehir merkezinde kaldıkları evde yakalandı.

    DHA’nın haberine göre polis kimin ateş ettiğini belirlenmeye çalışılırken, başlatılan soruşturmayı da sürdürüyor.


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