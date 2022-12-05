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    Düzce’de kayıp berber, iş yerinde ölü bulundu

    Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 50 yaşındaki berber, iş yerinde ölü bulundu. Berberin sahte alkolden ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni otopside belli olacak.
    • 05.12.2022 - 08:40
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 09:04
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    Düzce’de kayıp berber, iş yerinde ölü bulundu

    Düzce’nin Gümüşova ilçesinde yaşayan, ailesinin 2 gündür haber alamadığı ve kayıp ihbarında bulunduğu Metin Hoşgör, zaman zaman berberlik yaptığı Kültür Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki iş yerinde ölü bulundu.

    50 yaşındaki Hoşgör’ün, sahte alkol kullanımı sonrası hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

    Otopsi sonrası belli olacak

    DHA’nın haberine göre Hoşgör’ün kesin ölüm nedeni, Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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