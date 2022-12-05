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Düzce’de kayıp berber, iş yerinde ölü bulundu
Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 50 yaşındaki berber, iş yerinde ölü bulundu. Berberin sahte alkolden ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni otopside belli olacak.
- 05.12.2022 - 08:40
- Güncelleme : 05.12.2022 - 09:04
Düzce’nin Gümüşova ilçesinde yaşayan, ailesinin 2 gündür haber alamadığı ve kayıp ihbarında bulunduğu Metin Hoşgör, zaman zaman berberlik yaptığı Kültür Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki iş yerinde ölü bulundu.
50 yaşındaki Hoşgör’ün, sahte alkol kullanımı sonrası hayatını kaybettiği ileri sürüldü.
Otopsi sonrası belli olacak
DHA’nın haberine göre Hoşgör’ün kesin ölüm nedeni, Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.