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    Düzce'de kaza nedeniyle araçta sıkışan sürücü telefonla konuşmaya devam etti

    Seyir halinde ilerlediği esnada kontrolden çıkan tır sürücüsü, su yüklü kamyona çarptı. Kazanın şiddetiyle araçta sıkışan şahıs, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtuldu.
    • 18.09.2022 - 08:39
    • Güncelleme : 18.09.2022 - 08:54
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    Düzce'de kaza nedeniyle araçta sıkışan sürücü telefonla konuşmaya devam etti

    Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde gece saatlerinde yaşanan kazada facianın eşiğinden dönüldü.

    Tavuk etli yüklü tır sürücüsü 55 yaşındaki Zihni Savaş, seyir halinde olduğu sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Araç içerisinde sıkıştı

    Aynı istikametteki Ersin Taşdemir idaresindeki su yüklü kamyona çarptı.

    Çarpmanın şiddetiyle Savaş araç içerisinde sıkıştı.

    Düzce'de kaza nedeniyle araçta sıkışan sürücü ViDEO

    Düzce de kaza nedeniyle araçta sıkışan sürücü telefonla konuşmaya devam etti #1

    Hastaneye sevk edildi

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polisi itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yapılan müdahalelerle sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

    Düzce de kaza nedeniyle araçta sıkışan sürücü telefonla konuşmaya devam etti #2

    Müdahale esnasında telefona konuştu

    Kurtarma çalışmaları devam ederken sürücü Savaş'ın sıkıştığı yerde rahat tavırlarla telefonla konuşması ise dikkatlerden kaçmadı.

    DHA'nın aktarımına göre; kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Düzce de kaza nedeniyle araçta sıkışan sürücü telefonla konuşmaya devam etti #3

    Düzce de kaza nedeniyle araçta sıkışan sürücü telefonla konuşmaya devam etti #4

    Düzce de kaza nedeniyle araçta sıkışan sürücü telefonla konuşmaya devam etti #5

    Düzce de kaza nedeniyle araçta sıkışan sürücü telefonla konuşmaya devam etti #6

    Düzce de kaza nedeniyle araçta sıkışan sürücü telefonla konuşmaya devam etti #7

    Düzce de kaza nedeniyle araçta sıkışan sürücü telefonla konuşmaya devam etti #8

    Düzce de kaza nedeniyle araçta sıkışan sürücü telefonla konuşmaya devam etti #9


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