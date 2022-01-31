Seyir halindeyken bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında ağlayan sürücünün 1.87 promil alkollü olduğu belirlendi.

TEM Otoyolu Düzce gişeleri mevkisinde Ankara istikametine seyir halinde olan Fırat Özbey (28) yönetimindeki 06 AN 3075 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekibi yaralanan sürücüye ilk müdahalede bulundu.

ANİDEN AĞLAMAYABAŞLADI

Bu sırada sürücü ağlamaya başladı.

İlk müdahalesi yapılan Özbey kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yapılan kontrolde Özbey'in 1.87 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Düzce'de kaza yapan alkollü sürücü ağladı VİDEO