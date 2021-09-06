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    Düzce’de kazaya bakmak için durdu, kazaya neden oldu

    Gece saatlerinde D-100 karayolunda seyir halindeyken kaza yapan araca bakmak için yol ortasında duran Salih A., kazaya neden oldu. Karayolundaki kazalarda, 7 kişi yaralandı
    • İHA
    • 06.09.2021 - 10:19
    • Güncelleme : 06.09.2021 - 10:41
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    Düzce’de kazaya bakmak için durdu, kazaya neden oldu

    Düzce’de, D-100 karayolunda gece saatlerinde Ankara istikametine seyir halinde olan Adem A., otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Doğanlı köyü mevkisinde yoldan çıkan otomobil, elektrik direğine çarptı.

    Çarpmanın şiddeti ile elektrik direği yan yatarken, otomobil içerisinde bulunan sürücü Adem A., Dilek A., Salih A., Ertuğrul A. ve Melek T. yaralandı.

    YOL ORTASINDA DURDU

    O sırada aynı istikamete seyir halinde olan Salih A., kazaya bakmak için arazi aracını yol ortasında durdurdu.

    Arkadan gelen Mehmet İ. idaresindeki otomobil, yol ortasında duran arazi aracına çarpınca, iki araç sürücüsü de yaralandı.

    Düzce’de kazaya bakmak için durdu, kazaya neden oldu ViDEO

    Düzce’de kazaya bakmak için durdu, kazaya neden oldu #1

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırdı.

    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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