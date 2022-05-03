Düzce'de, kiracısı evdeki eşyaları çalıp ortadan kayboldu

Emirhan Bilek, 1+1 evini boyatmak için internet üzerinden tanıştığı şahsa evini kiraladı. Evin içindeki eşyaları çalıp spotçuya satan şahıs, kayıplara karıştı.

Düzce Konuralp’te 1+1 evi bulunan Emirhan Bilek, evini boyatmak için internet üzerinden bir uygulamadan adının F. U. olduğunu söyleyen bir şahısla tanışarak evinde boya yapması için anlaştı.

Şahıs, evde boya yapmasının ardından 20 günlük bir ev ihtiyacı olduğunu belirtti. Enirhan Bilek, evde kiracı olmak istediğini belirten şahsın teklifini kabul ederek sözleşme yaptı.

20 gün sonra ödeme isteyen Bilek, bir türlü F. U.’ya ulaşamayınca evinin bulunduğu apartmandaki güvenlik kameralarını inceledi.

İHA’nın haberine göre; Emirhan Bilek, evi kiralayan şahsın eşyaları spotçuya sattıktan sonra kayıplara karıştığını gördü.

“Eve giremedim, kapıyı kilitlemişti”

Şahıstan şikayetçi olan Bilek, olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bu evin sahibiyim. Daha önceden boyacı diye tuttuğum bir arkadaş evimde kalmak istediğini söyledi. Bende kiracı olarak evimi arkadaşa verdim. 20 gün kalmak istediğini söyledi. İşleri vardı, sıva boya gibi işler yapıyordu. Kendisi bana 20 gün sonra parayı alamadığını söyledi. Üç gün daha müddet istedi benden. Bu 3 gün boyunca beni sürekli oyaladı ve daha sonra kamera kayıtlarına baktığımda adamın evdeki eşyalarını çaldığını gördüm. Eve giremedim, kapıyı kilitlemişti. Anahtarda yoktu bende. Kamera kayıtlarını izledim. Daha sonrasında polis karakoluna gittim.





“Eşyalarımı çalan şahıs 6-7 yerden daha aranıyormuş”

Polis eşliğinde eve girdik. Evde; televizyon, buzdolabı, süpürge makinesi ve diğer küçük eşyalar hepsini götürmüştü. Ev dağınık bir şekildeydi. Kamera kayıtlarından ürünlerin satıldığı kişileri bulduk. Daha sonra sattığı kişileri ben kendim şahısları buldum. Polislere ihbar ettim. Onların tabii ki de bir suçu yok. Spotçu oldukları için serbest kaldılar. Benim eşyalarımı çalan şahıs 6-7 yerden daha aranıyormuş. Hala daha arıyoruz.

Düzce'de, kiracısı evdeki eşyaları çalıp ortadan kayboldu VİDEO



“Evinize tuttuğunuz boyacıyı, sıvacıyı, kiracıyı çok iyi araştırın”

Buradan tüm vatandaşlara sesleniyorum. Evinize tuttuğunuz boyacıyı, sıvacıyı, kiracıyı çok iyi araştırın. Gerekirse karakoldan kaydınız isteyin. E-Devlet’ten sabıka kaydını isteyin. Her türlü şekilde dikkat edin yoksa eviniz benimki gibi soyulur. Tam takır kuru bakır kalır eviniz.”