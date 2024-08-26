Haberler



3. Sayfa



Düzce'de kiraladığı araçla drift attı: 58 bin TL ceza yedi

Düzce'de kiraladığı araçla drift attı: 58 bin TL ceza yedi Azmimilli Mahallesi üzerinde kiraladığı araç ile drift atan gence 58 bin 187 TL ceza kesilirken, ehliyetine de 2 ay el konuldu.