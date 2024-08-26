Düzce’de trafik kurallarını ihlal eden sürücü, polisten kaçamadı.
Kiralık araçla Aydınpınar Caddesi üzerinde drift atan genç, polislerin radarına takıldı.
Drif atan sürücüyü polis ekipleri kısa sürede tespit edip, cezai işlem uyguladı.
VALİ AÇIKLAMA YAPTI
Düzce Valisi Selçuk Aslan, sosyal medya hesabından gereği yapıldı diyerek yaptığı paylaşımda “Düzce Merkez Aydınpınar Caddesi üzerinde drift atarak trafiği tehlikeye düşüren kiralık araç sürücüsü 2000 doğumlu U.K.’ye; toplamda 58 bin 187 TL trafik idari para cezası uygulanmış ve sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulmuştur.
Kurallara uymayarak vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini tehlikeye sokan hiç kimseye tolerans gösterilmeyecektir. Trafik kuralları hepimiz için var, trafikte kurallara uyalım ve birbirimize saygılı olalım.” ifadelerine yer verdi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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