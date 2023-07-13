Düzce'de kontrolden çıkan tır ters döndü: Emniyet kemeri hayat kurtardı Karabük'ten yüklediği sac boruları İstanbul'a taşıyan tır şoförü, direksiyon kontrolünü kaybetti. Bu etki ile tır ters dönerken, emniyet kemeri takılı olan şoför yara almadan kurtuldu.

İHA Düzce'deki kaza panik anlarına neden oldu. Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen olayda, Karabük’ten yüklediği sac boruları İstanbul’a götüren Cüneyt Savur idaresindeki 06 DDV 228 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıktı. Takla atan tırdan burnu kanamadan çıktı Tır, kontrolün kaybedilmesi sonucu yol kenarına uçarak takla attı. Emniyet kemeri takılı olan sürücünün kazadan burnu bile kanamadan çıkması dikkat çekti. "Emniyet kemeri hayat kurtarır diyorlar, doğru" Emniyet kemerinin hayatını kurtardığını belirten Cüneyt Savur, şu cümleleri aktardı; Karabük’ten sac boru yüklemiştim. İstanbul Tuzla’ya gidiyordum. Direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Şarampole yuvarlanıp takla attım. Emniyet kemerimin takılı olmasından dolayı çok şükür bu kazadan yara almadan kurtuldum. Emniyet kemeri hayat kurtarır diyorlar. Evet doğru.