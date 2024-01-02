İHA
Düzce'nin Nusrettin Mahallesi Eski Bolu Caddesi'nde, yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı.
Bolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan 76 yaşındaki Ahmet Ç. idaresindeki motosiklet, aynı istikamete giden ve şerit değiştiren 17 yaşındaki Taha A. idaresindeki bisiklet ile çarpıştı.
Kazada her iki araç savrulurken 2 kişi yaralandı.
Yaralıların durumu iyi: Olay güvenlik kamerasında
Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, Düzce Üniversitesi Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Trafik kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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