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Düzce'de korkunç kaza kamerada! Bisiklet ile motosiklet...

Düzce'de korkunç kaza kamerada! Bisiklet ile motosiklet... Şerit değiştiren bisikletli ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralanırken, olay ise cadde üzerinde bulunan kameralara yansıdı.